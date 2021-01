Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente toujours un gros coup avec Milik !

Publié le 8 janvier 2021 à 19h15 par B.C. mis à jour le 8 janvier 2021 à 19h17

À la recherche d’un attaquant dans ce mercato hivernal, l’OM a ouvert les discussions avec le Napoli pour Arkadiusz Milik. Cependant, les négociations trainent en longueur en raison des exigences napolitaines…

Pablo Longoria se démène dans ce mercato afin de renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Ce vendredi soir, RMC a annoncé que l’OM était proche de boucler l’arrivée du latéral droit Pol Lirola en provenance de la Fiorentina. Le joueur aurait déjà trouvé un accord avec Pablo Longoria et pourrait donc être prêté très rapidement. Mais le club phocéen cherche également à se renforcer en attaque et multiplie les pistes. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison à Naples, Arkadiusz Milik est ainsi visé, mais l’OM ne part pas favori et André Villas-Boas en est conscient : « Milik n'est pas la seule option. C'est la plus dure, peut-être, parce que c'est un joueur important. Ça n'est pas très simple. » Malgré tout, Pablo Longoria ne s’avouerait pas vaincu dans ce dossier.

L’OM négocie toujours pour Milik, mais…