Mercato - OM : Ce terrible constat sur la situation de Milik

Publié le 9 janvier 2021 à 1h45 par A.C.

Sur la touche depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik risque de faire une saison blanche s’il ne trouve pas un nouveau club cet hiver.

Tout a commencé l’été dernier. A un an de la fin de son contrat, Arkadiusz Milik a été sollicité par le Napoli pour une prolongation. Mais voilà, le Polonais a refusé toutes les offres napolitaines, avant d’annoncer ne pas vouloir signer de nouveau contrat et ainsi partir libre. Inflexible, le président Aurelio De Laurentiis l’a tout simplement mis au placard et Milik n’a donc pas joué le moindre match cette saison. Sa situation a attiré tour à tour l’attention du PSG, de la Juventus ou encore de l’AS Roma. En ce mercato hivernal, c’est l’Olympique de Marseille qui a décidé de s’attaquer à ce dossier. Sky Sport Italia a annoncé que l’OM aurait formulé une offre entre 6/7M€, qui aurait toutefois été refusée par le Napoli.

« Plus qu'un footballeur maintenant il ressemble à un retraité »