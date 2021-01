Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti prévient clairement Leonardo dans ce dossier chaud !

Publié le 9 janvier 2021 à 8h15 par A.M.

Auteur d'une première partie de saison très prometteuse avec le PSG, Moise Kean serait l'objet de négociations entre Everton et le club de la capitale pour un transfert définitif. Et Carlo Ancelotti ne ferme aucune porte.

En quête d'un avant-centre afin de compenser les départs d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG a obtenu le prêt de Moise Kean dans les dernières heures du mercato. Et l'international italien s'est rapidement imposé à Paris. Profitant de la longue absence de Mauro Icardi, Moise Kean bénéficie d'un temps de jeu très important et ne manque pas l'occasion de le mettre à profit pour se distinguer. Auteur de 10 buts en 17 apparitions, l'ancien attaquant de la Juventus impressionne. Au point que selon les informations de Sky Sports, le PSG négocierait déjà le transfert définitif de Moise Kean avec Everton. Ce dernier n'étant que prêté par les Toffees sans options d'achat.

Ancelotti ne ferme pas la porte pour Kean