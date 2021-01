Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte de sortie pour Mauro Icardi ?

Publié le 9 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Sergio Agüero pourrait débarquer libre de tout contrat l’été prochain, Mauro Icardi serait susceptible de déjà prendre la porte, l’attaquant du PSG cultivant toujours le désir de retrouver la Serie A.

Bien qu’il ait réalisé une première partie de saison de bonne facture lors de l’exercice précédent, Mauro Icardi a perdu de sa superbe en 2020 notamment en raison de problèmes physiques qu’il traîne toujours à ce jour. Moise Kean a pleinement profité de l’absence de l’international argentin définitivement recruté au mois de mai après un prêt jugé concluant par Leonardo et la direction sportive du PSG. Ces derniers temps, un échange entre Icardi et Paulo Dybala était évoqué du côté de la presse italienne, l’ancien joueur du l’Inter ayant toujours la cote en Italie et ayant dans un coin de sa tête la volonté de rejouer dans l’élite du football italien.

« Icardi essaierait plutôt de retourner en Italie s’il avait une possibilité »