Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait le forcing pour sa nouvelle recrue !

Publié le 10 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau profil au poste de latéral droit pour cet hiver, l’OM songe notamment à Pol Lirola, et André Villas-Boas semble déterminé à récupérer défenseur espagnol de la Fiorentina.

Depuis la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich actée en toute fin de mercato estival pour 10M€, l’OM cherche à recruter un nouveau latéral droit pour apporter de la concurrence à Hiroki Sakai. Ces derniers jours, la piste menant à Pol Lirola (23 ans) semble avoir pris beaucoup de crédit à l’OM, et André Villas-Boas pourrait prochainement rafler la mise avec le joueur de la Fiorentina comme l’a d’ailleurs confirmé la presse italienne ces dernières heures.

Lirola bien parti pour rejoindre l’OM ?

En effet, TMW a indiqué samedi que les négociations avancent très bien entre l’OM et la Fiorentina pour Pol Lirola. Il s’agirait d’un prêt payant de 500 000€, avec une option d’achat fixée à 13M€. D’ailleurs, André Villas-Boas ferait le forcing en coulisses afin que le dossier Lirola soit bouclé le plus rapidement possible, et l’OM tiendrait donc son latéral droit tant attendu.