Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Changement radical dans le dossier Eriksen ?

Publié le 13 janvier 2021 à 9h15 par A.C.

Poussé vers la sortie par l’Inter et suivi par le PSG, Tottenham ou encore le Real Madrid, Christian Eriksen pourrait voir son avenir prendre une tournure surprenante.

Le déclic n’a jamais eu lieu entre Antonio Conte et Christian Eriksen. Arrivé l’hiver dernier en provenance de Tottenham, le Danois n’aurait tout simplement pas le profil pour évoluer dans une équipe du technicien italien, qui demande énormément d’efforts à ses joueurs. Relégué sur le banc, Eriksen a ainsi été mis sur le marché par les Nerazzurri , ce qui a alerté des équipes comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, ou encore son ancien club de Tottenham. Ces clubs ne semblent toutefois pas vraiment disposés à bouger, en ce mercato hivernal.

Eriksen finalement parti pour rester à l’Inter ?