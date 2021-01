Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce de taille sur l'avenir d'Eriksen

Publié le 10 janvier 2021 à 20h15 par A.D.

Dans une situation plus que compliquée à l'Inter, Christian Eriksen voudrait absolument partir au mois de janvier. Alors que le PSG serait sur ses traces, le numéro 24 des Nerazzurri aurait saisi le CONI pour clarifier sa situation avec son club. De quoi faire réagir Beppe Marotta.

Arrivé à l'Inter en janvier 2020, Christian Eriksen voudrait déjà changer de cap. Peu utilisé par Antonio Conte, l'international danois voudrait partir avant la fin du mois de janvier. Encore et toujours en quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo serait prêt à profiter de l'aubaine. D'autant que l'Inter serait plus qu'ouvert à un départ de Christian Eriksen. D'ailleurs, la situation entre les Nerazzurri et leur numéro 24 serait désormais critique. En effet, l'agent de Christian Eriksen aurait saisi le CONI (Collegio di Garanzia dello Sport) pour qu'ils examinent les agissements de la direction de l'Inter. Interrogé sur le sujet par DAZN , Giuseppe Marotta a fait passer un message clair.

«Le club remplira les obligations contractuelles pour Eriksen»