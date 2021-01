Foot - Mercato - Inter

Mercato - Inter : Une nouvelle recrue en approche grâce à Lukaku ?

Publié le 10 janvier 2021 à 17h20 par La rédaction

Avec les rumeurs de départ de Christian Eriksen, l’Inter et Antonio Conte exploitent quelques nouvelles pistes pour remplacer numériquement le Danois. Parmi elles, celle menant au milieu de Manchester United, Jesse Lingard. Le technicien italien aurait été conseillé par Romelu Lukaku et Ashley Young, anciens coéquipiers de l’Anglais.