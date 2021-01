Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Neymar et Mbappé, Leonardo a pris une décision radicale !

Publié le 13 janvier 2021 à 9h10 par A.M.

Alors que les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé prennent fin en juin 2022, le PSG semble clairement avoir tranché entre ses deux stars. La prolongation de Neymar est la priorité.

Dans les prochains mois, le Paris Saint-Germain va avoir la lourde tâche de trouver un accord pour prolonger les contrats de ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé. Une situation complexe puisque leur bail prend fin en juin 2022 et s'ils ne prolongent pas, une vente sera envisagée l'été prochain afin d'éviter un départ libre l'année suivante. Et le contexte sanitaire et économique rend ces dossiers encore plus compliqués compte tenu du coût salarial que représentent de telles opérations. Par conséquent, le PSG pourrait être amené à trancher pour ses deux stars.

Neymar, la priorité du PSG