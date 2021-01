Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour une star de Premier League !

Publié le 13 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

La page Manchester City semblerait être tournée pour Sergio Agüero, meilleur buteur de l’histoire du club. Et le PSG pourrait bien être son futur domicile.

Sur le plateau du Late Football Club , émission de Canal+ , l’agent Bruno Satin expliquait il y a peu de temps que le PSG se pencherait sur le dossier Sergio Agüero. En effet, Mauricio Pochettino apprécierait le profil de son compatriote argentin qu’il a pu côtoyé en Premier League lors de son passage sur le banc de Tottenham. En fin de contrat en juin prochain, Agüero ne devrait pas prolonger, faisant de lui une véritable option pour n’importe quel club intéressé. La potentielle arrivée du buteur de Manchester City pourrait même pousser Mauro Icardi selon Satin qui révélait qu’un retour en Serie A intéresserait l’attaquant du PSG. Lors de l’émission El Chiringuito , le journaliste José Alvarez a assuré mardi que Sergio Agüero serait bel et bien la priorité de Mauricio Pochettino pour le mercato estival. Et l’Argentin pourrait même débarquer cet hiver selon David James.

« Si le PSG est intéressé, alors ils le laisseront faire »