Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le bras de fer continue en interne pour Sergio Ramos !

Publié le 12 janvier 2021 à 8h30 par A.C.

Les échanges entre Sergio Ramos et Florentino Pérez continuent au sein du Real Madrid concernant l'avenir du défenseur espagnol, mais semblent toujours plus tendus.

Certains pensaient cela inimaginable, mais Sergio Ramos pourrait claquer la porte du Real Madrid. Arrivé en provenance du FC Séville en 2005, le défenseur se dirige doucement mais surement vers la fin de son contrat en juin prochain. Il se heurte notamment à la politique du club madrilène, qui est de ne prolonger que rarement les trentenaire et si c’est le cas, jamais de plus d’un an. Ainsi, depuis le 1er janvier dernier, Sergio Ramos peut librement négocier avec le club de son choix et le Paris Saint-Germain serait notamment intéressé, ainsi que plusieurs clubs de Premier League comme Liverpool ou encore Manchester United.

Ramos et Pérez encore très loin d’un accord