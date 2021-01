Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Prolongation, départ… Sergio Ramos est dans le flou pour son avenir !

Publié le 11 janvier 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au Real Madrid en fin de saison, Sergio Ramos n’aurait pas encore reçu la moindre offre, ni de la part club de la capitale espagnole, ni de la part d’une écurie prête à le recruter l’été prochain. Seulement voilà, cette tendance pourrait très rapidement évoluer.

Seize ans après son arrivée en provenance du Séville FC, Sergio Ramos se dirige droit vers un départ libre du Real Madrid en fin de saison. En effet, tandis que son contrat prendra fin le 30 juin prochain, le défenseur de 34 ans ne parviendrait pas à s’entendre avec sa direction sur les termes d’un renouvellement de son bail. Ces dernières semaines, il a effectivement été annoncé que plusieurs sujets bloqueraient les négociations. Tout d’abord la durée de son contrat, Sergio Ramos réclamant deux années supplémentaires alors que le Real Madrid a pris l’habitude de prolonger de seulement un an ses joueurs trentenaires. Deuxièmement, la question de salaire poserait soucis dans la mesure où la Casa Blanca demanderait au natif de Camas de diminuer de 10% ses émoluments pour pallier l’impact économique de la pandémie de Covid-19, chose à laquelle le Champion du Monde 2010 avec la Roja serait fermement opposé.

Sergio Ramos prêt à écouter les offres à partir du mois de février ?

Le dossier serait donc plus que jamais dans l’impasse, et ce en dépit du fait que la priorité de Sergio Ramos serait de prolonger un peu plus on aventure au Real Madrid. Cependant, il se pourrait même qu’aucune offre n’ait encore été transmis au numéro 4 des Merengue pour l’instant. C’est effectivement ce qu’assurerait l’international espagnol à en croire les informations dévoilées par ABC ce lundi. Ainsi, Sergio Ramos serait toujours dans l’attente d’une proposition de la part de sa direction, alors que celle-ci assurerait pourtant lui en avoir formulé une. Pour l’instant, l’Espagnol serait toujours dans l’attente et ne se serait pas mis sur le marché, mais cela ne devrait pas durer. Et pour cause, d’après le média espagnol, si jamais aucune offre ne venait à lui être formulée d’ici le mois de février, Sergio Ramos commencerait alors à étudier le marché afin de se trouver un point de chute en vue de l’été 2021.

Sergio Ramos n’aurait reçu aucune proposition de la part du PSG et de Liverpool