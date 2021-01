Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Plus qu’un détail à régler pour le départ de Moussa Dembélé !

Publié le 11 janvier 2021 à 17h26 par La rédaction

Alors qu’il est annoncé proche de s’engager à l’Atletico de Madrid sous la forme d’un prêt, Moussa Dembélé n’aurait plus qu’à faire une série de tests médicaux avant d’être officiellement présenté comme nouveau colchonero.