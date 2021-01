Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion décisive pour le chouchou de Di Maria ?

Publié le 11 janvier 2021 à 15h15 par A.D.

En froid avec son coach Gian Piero Gasperini, Papu Gomez serait condamné à quitter l'Atalanta en janvier. Alors que le PSG et plusieurs autres écuries européennes seraient à l'affût pour l'international argentin, une réunion au sommet devrait se tenir à Bergame en début de semaine pour négocier les contours de son transfert.

Après plusieurs saisons de bons et loyaux services à l'Atalanta, Papu Gomez devrait partir précipitamment cet hiver. En conflit avec son entraineur Gian Piero Gasperini, le milieu offensif argentin serait déterminé à partir avant la fin du mois de janvier. Une situation qui pourrait profiter au PSG. En effet, sous l'impulsion d'Angel Di Maria, Leonardo pourrait tenter d'offrir Dario Alejandro Gomez à Mauricio Pochettino. Toutefois, il ne serait pas seul sur ce dossier, puisque plusieurs écuries italiennes, et notamment l'Inter, seraient également sur le coup. Alors qu'il pourrait y avoir une belle bataille pour le recrutement de Papu Gomez, l'Atalanta se préparerait déjà à perdre son numéro 10 et capitaine.

Un rendez-vous au sommet pour Papu Gomez ?