Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur ce coup proposé par Di Maria !

Publié le 10 janvier 2021 à 0h15 par A.C.

Gian Piero Gasperini s’est exprimé au sujet de la situation de Papu Gomez, capitaine de l’Atalanta suivi par le PSG, l’Inter ou encore la Juventus.

La fin de l’année 2020 a marqué une véritable rupture entre Alejandro Gomez et l’Atalanta. Capitaine du club bergamasque et idole des supporters, l’argentin a été écarté par son entraineur Gian Piero Gasperini et un départ a rapidement été évoqué par la presse italienne. Plusieurs clubs se seraient positionnés, notamment le Paris Saint-Germain. La Gazzetta dello Sport a en effet révélé qu’Angel Di Maria aurait conseillé à Leonardo de recruter son compatriote au cours de ce mercato hivernal. L’arrivée de Mauricio Pochettino n’a fait qu'alimenter les spéculations, puisque Gomez serait apprécié par le nouveau coach du PSG.

Gasperini donne sa version pour Gomez