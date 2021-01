Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Pochettino est validée… par une légende du FC Barcelone !

Publié le 9 janvier 2021 à 20h45 par La rédaction

Alors que Mauricio Pochettino a été choisi pour devenir le nouvel entraîneur du PSG, la décision des dirigeants parisiens a été validée par Rivaldo.

En froid avec sa direction, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions avant la trêve hivernale. L'état-major du PSG a ainsi décidé de nommer Mauricio Pochettino à sa place, permettant à l'Argentin de faire son grand retour à Paris après un passage en tant que joueur. « Je suis vraiment très content, très excité d’être ici. De commencer cette période de ma carrière. Une période très excitante au Paris Saint-Germain et en France. J’ai toujours admiré le football français », s'est réjoui l'ancien coach de Tottenham. Ce choix fait presque l'unanimité dans la capitale, mais pas seulement.

« Il a les qualités requises pour renforcer l’équipe et emmener le PSG plus près de leur plus gros but »