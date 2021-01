Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Pochettino sur son arrivée à Paris

Publié le 6 janvier 2021 à 21h10 par Th.B.

Nommé entraîneur du PSG samedi dernier, Mauricio Pochettino semble toujours être sur son petit nuage et l’a fait savoir au micro de Téléfoot La Chaîne.

« Une arrivée de Messi ? Le père Noël m'a déjà offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d'entraîner une telle équipe. J'en profite pour remercier le président Nasser et Leonardo de nous donner cette possibilité » . À l’occasion de sa conférence de presse de présentation mardi après-midi, Mauricio Pochettino profitait d’une question mercato sur Lionel Messi afin de rapporter l’attention sur lui et sur la confiance que le PSG a placé en son staff. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain était sans emploi depuis son licenciement de Tottenham en novembre 2019. Passé par le PSG en tant que joueur entre 2001 et 2003, Pochettino est à présent le coach du club de la capitale. Une véritable chance aux yeux du technicien argentin qui n’a pas caché son excitation.

Pochettino se dit «très excité d’être ici»