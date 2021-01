Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de faire une croix sur ce joli coup en Serie A ?

Publié le 10 janvier 2021 à 7h45 par B.C.

Annoncé sur le départ de l’Atalanta, Papu Gomez figurerait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Mais de son côté, le joueur privilégierait l’Italie pour la suite de sa carrière.

Capitaine emblématique de l’Atalanta, Papu Gomez devrait quitter le club cet hiver en raison de ses relations compliquées avec l’entraîneur Gian Piero Gasperini. Sa situation n’est pas passée inaperçue sur le marché, et d’après la Gazzetta dello Sport , le PSG serait notamment sur les rangs sur les conseils d’Angel Di Maria. L’arrivée de Mauricio Pochettino pourrait d’ailleurs avoir son importance pour mettre la main sur l’attaquant argentin de 32 ans, mais Papu Gomez aurait déjà une idée précise pour son avenir.

Le PSG clairement distancé pour Papu Gomez