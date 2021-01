Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi… L’été de tous les dangers pour le PSG ?

Publié le 10 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait être en mesure de recruter gratuitement Lionel Messi tout en étant contraint de laisser partir Kylian Mbappé entre autres. Explications.

Au cours de ce mercato hivernal, le PSG ne prévoirait pas de réellement se montrer actif sur le marché. En effet, selon Fabrizio Romano, qui l’avait fait récemment savoir lors d’une rubrique pour CBS Sports , la priorité serait les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et de Neymar. De passage sur le Transfer Talk de Sky Sports , Julien Laurens s’est penché sur cette épineuse question qui pourrait déboucher sur un transfert l’été prochain si aucune réelle avancée n’était à noter d’ici-là. « Des départs de Mbappé et de Neymar ? Pas pour ce mois-ci, mais la grande priorité du club qui a été communiquée à Pochettino à son arrivée, est de prolonger leurs deux contrats. C’est un gros défi pour le club. Premièrement parce qu’ils ne veulent pas les laisser partir libres en 2022. Ensuite, car si il ne leur reste qu’une année de contrat à la fin de la saison, le prix va chuter. Le PSG est assez confiant, c’est du moins ce qu’ils disent, que les deux joueurs veulent rester ou du moins, veulent prolonger leurs contrats et partir par exemple en 2022. Le club veut de la clarté, et c’est pour cela qu’ils ont choisi de changer d’entraîneur afin de vendre le bon projet aux deux joueurs. Pour le moment, il est impossible pour eux de partir. Et cet été, cela dépendra si ils auront prolongé à ce moment-là ou non ». En parallèle, le journaliste d’ESPN s’est attardé sur l’énorme dossier Lionel Messi, qui sera libre de tout contrat en juin prochain, à moins que le futur président du FC Barcelone qui sera élu le 24 janvier parvienne à lui faire changer d’avis concernant une prolongation.

« Le PSG va tenter Messi »