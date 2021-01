Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce premier constat inquiétant sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 10 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

A peine nommé sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino semble déjà sous pression et sait qu'il sera attendu au tournant.

Nommé officiellement sur le banc du Paris Saint-Germain le 3 janvier dernier pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino sait qu'il sera attendu au tournant. Le technicien argentin arrive avec une solide réputation, et comme ses prédécesseurs, il sera en grande partie jugé sur les résultats en Ligue des Champions. Et si cela se passe mal, son statut d'ancien joueur du PSG ne le protégera pas comme l'explique le journaliste de Canal+ , Geoffroy Garétier.

«Pochettino, il vient de la Premier League, il sait que le temps n’existe pas»