Mercato - PSG : Al-Khelaïfi afficherait une certitude dans le dossier Mbappé !

Publié le 10 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est toujours dans l'incertitude concernant son avenir, mais Nasser Al-Khelaïfi serait optimiste.

« On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous ». Après la victoire contre Basaksehir, Nasser Al-Khelaïfi affichait sa volonté ferme et son optimisme concernant les prolongations des contrats de Neymar et Kylian Mbappé qui s'achèvent en juin 2022. Et selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste du Guardian et CBS Sports , en coulisses, le président du PSG fait preuve du même optimisme.

Al-Khelaïfi très confiant pour Mbappé ?