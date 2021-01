Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait ce qu'il a faire pour convaincre cet attaquant de L1 !

Publié le 10 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre, l'OM s'intéresserait notamment à Gaëtan Laborde. Et ce dernier ouvre la porte à un départ, à condition de pouvoir découvrir la Ligue des Champions.

Ce n'est un secret pour personne, l'OM cherche un avant-centre pour cet hiver. Et parmi les pistes, Pablo Longoria scrute notamment la Ligue 1 et s'intéresse à Gaëtan Laborde qui semble n'écarter aucune option pour son avenir : « Je n’ai pas une envie spéciale de partir. S’il y a quelque chose d’intéressant pour moi et pour le club, on verra. Aujourd’hui, je suis tranquille dans ma tête et je pense surtout au match de samedi. » Malgré tout, l'attaquant du MHSC reconnaît qu'il a une préférence.

Laborde veut jouer la C1