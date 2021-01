Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce dossier à 7M€, c’est terminé !

Publié le 9 janvier 2021 à 19h15 par Th.B.

Pour renforcer le poste de latéral droit de l’effectif d’André Villas-Boas à l’OM, Pablo Longoria semble avoir activé de nombreuses pistes, dont celle menant à Bryan Reynolds. Le jeune arrière latéral du FC Dallas est plutôt destiné à rejoindre la Juventus puis Benevento. Le directeur sportif du club italien a d’ailleurs confirmé la tendance.

Depuis le départ de Bouna Sarr à la toute fin du mercato estival pour le Bayern Munich, Pablo Longoria est en quête d’un nouveau latéral droit. Joakim Mæhle était une option avant que le Danois ne s’engage en faveur de l’Atalanta cet hiver. Et le directeur du football de l’OM devrait connaître une nouvelle désillusion, cette fois-ci avec Bryan Reynolds. L’arrière latéral américain de 19 ans qui évolue au FC Dallas figurerait également dans le viseur de la Juventus qu’il pourrait rejoindre et directement aller s’aguerrir à Benevento. C’est du moins l’information que Sky Sport divulguait ces dernières heures. Et bien que l’opération ne soit pas encore totalement bouclée, elle est en bonne voie comme le directeur sportif de Benevento l’a fait comprendre.

Benevento confirme pour Bryan Reynolds !