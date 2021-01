Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une réunion au sommet programmée dans ce dossier à 7,5M€ !

Publié le 9 janvier 2021 à 18h10 par D.M.

Courtisé par l’OM, Bryan Reynolds devrait finalement rejoindre la Juventus. Mais avant de porter le maillot bianconero, le joueur de Dallas devrait évoluer jusqu’à la fin de la saison avec Benevento. Explications.

A la recherche d’un successeur à Bouna Sarr sur le côté doit de la défense, l’OM pourrait bien avoir déniché la perle rare. Comme indiqué par RMC Sport ce vendredi, le club marseillais serait sur le point d’accueillir Pol Lirola (Fiorentina) sous la forme d’un prêt. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria, qui avait activé de nombreuses pistes pour renforcer ce secteur de jeu. L’une d’entre elles menait à Bryan Reynolds, jeune joueur de 19 ans évoluant en MLS à Dallas.

Reynolds va rejoindre la Serie A