Mercato - OM : Ça se gâte pour cet ancien de Ligue 1...

Publié le 9 janvier 2021 à 16h45 par A.C.

A la recherche d’un latéral droit pour l’OM, Pablo Longoria pourrait voir une de ses pistes s’éloigner.

Le début du mercato hivernal est très chaud pour l’Olympique de Marseille. Entre la recherche d’un attaquant de pointe et d’un latéral droit, Pablo Longoria s’est rapidement mis au travail et il aurait déjà activé plusieurs pistes. C'est le cas de celle menant à Pol Lirola. Sky Sport Italia annonce en effet que le joueur de la Fiorentina serait tout proche de rejoindre l’OM, sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat, d’un montant de 13M€. Mais Lirola n’est pas le seul joueur actuellement suivi par Longoria...

Parma garde un œil sur Malcuit

Le head of football de l’Olympique de Marseille apprécie également Kévin Malcuit, ancien de l’ASSE qui ne joue pas beaucoup au Napoli avec Gennaro Gattuso. Les dirigeants napolitains souhaiteraient le prêter cet hiver, mais la concurrence s’annonce féroce pour l’OM. D’après les informations d’Alfredo Pedulla, le Français serait dans le viseur de Parma, qui avait déjà tenté une approche lors du dernier mercato. Le candidat le plus sérieux plus l’OM devrait toutefois être la Fiorentina.