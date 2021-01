Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria à deux doigts de boucler son premier coup de l’hiver !

Publié le 9 janvier 2021 à 17h30 par A.C.

Pablo Longoria, head of football de l’Olympique de Marseille, serait sur le point d’offrir un premier renfort à André Villas-Boas.

Le mercato hivernal n’a débuté que depuis quelques jours, mais l’Olympique de Marseille est déjà très actif. Il faut dire que Pablo Longoria travaillerait actuellement sur plusieurs pistes. C’est notamment le cas pour le recrutement d’un attaquant de pointe, un poste qu’André Villas-Boas souhaite renforcer. Pourtant, les différentes pistes évoquées ces derniers jours semblent compromises. Bien qu’en fin de contrat, Arkadiusz Milik semble beaucoup trop cher pour l’OM actuellement. Son club du Napoli réclamerait 15M€ au minimum et Longoria ne semble pas prêt à arriver à ce montant, tout comme l’Atlético de Madrid. A l’OM on aurait tenté d’autres options, comme Christian Kouamé ou encore Patrick Cutrone, mais aucune ne semble proche...

Pol Lirola, la nouvelle recrue de l’OM ?

En attendant un attaquant d’ici la fin du mercato hivernal, André Villas-Boas pourrait se consoler avec un latéral droit ! Depuis le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich, le coach de l’Olympique de Marseille ne peut compter que sur Hiroki Sakai à ce poste. Mais il devrait bientôt avoir une autre option, avec Pol Lirola ! D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le joueur de la Fiorentina serait sur le point de s’engager en faveur de l’OM. Un accord devrait en effet être trouvé pour un prêt avec une option d’achat fixée à 12M€. Le journaliste de Sky Sport assure que les deux clubs devraient régler les derniers détails et Lirola serait donc attendu en France au cours des prochains jours. RMC Sport a confirmé dans la foulée ces informations, évoquant toutefois une option d'achat de 11,5M€.

Malcuit, le facteur X