Mercato - OM : Le bras de fer continue pour ce gros buteur étranger !

Publié le 10 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Pisté par l’OM qui est à la recherche d’un gros renfort en attaque, Arkadiusz Milik est également ciblé par la Juventus qui fait plus que jamais de l’ombre à Pablo Longoria dans ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Naples et poussé vers la sortie par sa direction, Arkadiusz Milik finira-t-il par rejoindre l’OM ? André Villas-Boas avait récemment confirmé son intérêt pour le buteur polonais : « C'est une position que l'on recherche. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato. On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur », indiquait donc l’entraîneur de l’OM. Mais il doit affronter un concurrent de premier choix pour Milik…

La Juventus ne lâche rien pour Milik

Comme l’a révélé le Corriere dello Sport samedi, la Juventus serait également déterminée à attirer Arkadiusz Milik, et la Vieille Dame possède un avantage de taille dans ce dossier : moins pressée que l’OM à boucler l’arrivée d’un buteur, la Juve pourrait attendre patiemment l’été prochain pour l’obtenir gratuitement en lui offrant une belle prime à la signature. De son côté, l’OM n’est pas disposé à miser plus de 10M€ cet hiver pour Milik, tandis que Naples en demanderait au minimum 15M€. Le bras de fer continue…