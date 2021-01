Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech reçoit un gros appel du pied d'un ancien de l'OM !

Publié le 10 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Arrivé sur le banc du FC Nantes il y a quelques jours, Raymond Domenech souhaiterait attirer Giannelli Imbula. Et ce dernier confirme la tendance.

Afin de mener à bien sa mission de maintenir le FC Nantes en Ligue 1, Raymond Domenech attend des renforts cet hiver et a notamment sondé Giannelli Imbula. L'ancien milieu de terrain de l'OM confie d'ailleurs à Foot Mercato la façon dont il a été contacté : « Raymond Domenech, qui savait que j’étais libre, m’a contacté le 30 décembre. Il m’a demandé si le projet nantais pouvait m’intéresser. Ça s’est fait très vite et je me suis vite retrouvé à la Jonelière. Je ne le connaissais pas personnellement, mais juste comme tout le monde. » Toujours sans contrat, Giannelli Imbula espère d'ailleurs avoir convaincu le FC Nantes.

Imbula espère convaincre Domenech