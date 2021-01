Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Raymond Domenech tente bien un coup avec un ancien de l'OM !

Publié le 9 janvier 2021 à 13h00 par La rédaction

Actuellement sans club, Giannelli Imbula est à l'essai du côté du FC Nantes. L'ancien joueur de l'OM, qui pourrait revenir en France, s'est confié sur sa prise de contact avec Raymond Domenech, entraîneur des Canaris.

Après s'être remis en forme avec l'En Avant Guingamp, Giannelli Imbula a été approché par Raymond Domenech pour une période d'essai sous les couleurs du FC Nantes. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a affirmé vouloir renforcer son milieu de terrain et, avec l'échec du dossier Jean Lucas qui a privilégié le projet de Brest, la piste Imbula semble être privilégiée. À 28 ans, l'ancien joueur de l'OM pourrait faire son retour en France après des passages ratés du côté du Rayo Vallecano, Lecce et Sotchi. D'autant plus que le courant semble bien passer entre Domenech et Imbula.

« Il a été très content de ce que j’ai pu produire »