Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, City… La vérité sur le dossier Sergio Ramos !

Publié le 10 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ pour le PSG ou encore Manchester City, Sergio Ramos pourrait ne pas rejoindre l’un de ces deux clubs s’il venait à quitter le Real Madrid à la fin de la saison.

C’est l’un des dossiers chauds du Real Madrid. À l’instar de Lucas Vasquez et de Luka Modric, Sergio Ramos voit son contrat arriver à expiration au mois de juin. Et contrairement à Vasquez qui a pour sa part refusé la première offre de ses dirigeants, Sergio Ramos n’aurait pas encore reçu de proposition concrète de la part de ses dirigeants. En effet, de simples discussions entre le capitaine du Real Madrid et le président Florentino Pérez auraient eu lieu. Le clan Ramos pourrait se servir des médias afin de mettre la pression sur les dirigeants madrilènes pour qu’il obtienne gain de cause concernant la durée de son contrat, et inversement. Cependant, et ce bien que le PSG et Manchester City aient été annoncés comme potentiels acheteurs, la vérité serait tout autre.

Pas d’offensive prévue à Paris et à Manchester ?