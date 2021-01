Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik offert sur un plateau à Villas-Boas !

Publié le 11 janvier 2021 à 15h10 par T.M.

André Villas-Boas l’a récemment confirmé, il est intéressé par Arkadiusz Milik. Et visiblement, Naples serait prêt à offrir le buteur polonais à l’OM… sous certaines conditions.

Avec l’arrivée imminente de Pol Lirola au poste d’arrière droit, l’OM va désormais pouvoir se concentrer sur le dossier de l’attaquant. C’est la grande priorité d’André Villas-Boas. Et depuis plusieurs jours, un nom revient avec insistance sur Canebière : Arkadiusz Milik. Pas dans les plans de Gattuso à Naples, le Polonais a tapé dans l’oeil des Phocéens. Dernièrement, Villas-Boas expliquait d’ailleurs à propos de Milik : « Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato ».

Des conditions qui posent problème !