Mercato - OM : Une autre piste s'est refroidie en attaque !

Publié le 11 janvier 2021 à 10h15 par La rédaction

À la recherche d'un avant-centre cet hiver, l'OM aurait des vues sur Jean-Philippe Mateta. Mais cette piste menant à l'ancien buteur de l'OL aurait pris un sérieux coup de froid...

Quel attaquant finira par rejoindre l'OM cet hiver ? La question reste sans réponse alors qu'on atteint la mi-janvier : Pablo Longoria, le head of football marseillais, a creusé plusieurs pistes pour satisfaire André Villas-Boas, son entraîneur, qui réclame un nouvel avant-centre avant d'entamer la deuxième partie de la saison : en France, l'OM s'est intéressé à deux attaquants de Montpellier, Gaëtan Laborde et Andy Delort. À l'étranger, le club phocéen a été associé à Olivier Giroud (Chelsea) et Arkadiusz Milik (Napoli). Un autre attaquant a récemment été évoqué : Jean-Philippe Mateta, ancien joueur de l'OL qui porte aujourd'hui les couleurs de Mayence.

Silence radio dans le dossier Mateta ?