Mercato - OM : Quel est le bon choix pour l’avenir de Thauvin ?

Publié le 11 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Pablo Longoria, Steve Mandanda ou encore André Villas-Boas ont évoqués l’avenir de Florian Thauvin ces derniers temps, le train serait passé pour le champion du monde tricolore qui ne devrait finalement pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain à l'OM. Mais selon vous, quelle décision l’ailier phocéen doit-il prendre pour son avenir ? C’est notre sondage du jour !

Florian Thauvin se trouve dans les six derniers mois de son contrat à l’OM et peut depuis le 1er janvier dernier, ouvertement discuter avec le club de son choix. À ce jour, le Milan AC tiendrait la corde pour s’attacher les services du champion du monde tricolore qui aurait une belle cote de l’autre côté des Alpes. En effet, hormis le club rossoneri, le Napoli ou encore l’Atalanta suivraient également avec attention l’évolution de sa situation à l’OM. Le FC Séville resterait en embuscade si jamais une opportunité concrète se présentait pour Thauvin. Et au vu des derniers bruits de couloir, les courtisans de Florian Thauvin auraient un boulevard pour gratuitement s’attacher ses services en marge de la saison prochaine.

Pas de prolongation en vue, un départ programmé ?