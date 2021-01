Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme perte déjà programmée pour le projet McCourt…

Publié le 11 janvier 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Florian Thauvin ne prolongera pas, et son départ libre en fin de saison paraît donc déjà inéluctable. Un vrai manque à gagner pour les finances de Frank McCourt…

En plus des dossiers brûlants du moment à gérer comme le départ de Kevin Strootman en prêt au Genoa ainsi que l’arrivée de Pol Lirola, prêté par la Fiorentina avec une option d’achat fixée à 12M€, l’OM a du pain sur la planche concernant les futurs départs. En effet, Frank McCourt exigerait de Pablo Longoria que plusieurs ventes soient bouclées avant la fin du mercato de janvier, et à cet effet, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic sont plus que jamais candidats au départ. En revanche, un autre joueur de l’OM disposant pourtant d’une grosse valeur marchande semble déjà bien parti pour s’en aller gratuitement en fin de saison…

Thauvin ne prolongera pas

Comme l’a révélé Téléfoot La Chaine dimanche, Florian Thauvin ne prolongera pas son contrat avec l’OM qui court jusqu’en juin prochain. L’international français de 27 ans, qui est très certainement le membre du vestiaire phocéen à disposer de la valeur marchande la plus importante sur le marché des transferts (évalué à 32M€ par Transfermarkt ), va donc pouvoir partir libre à l’été 2021 et choisir la destination de son choix avec très certainement une grosse prime à la signature à la clé. Un coup dur pour la direction de l’OM qui, si elle avait réussi à vendre Thauvin l’été dernier, aurait pu récupérer un petit pactole très intéressant et non-négligeable en cette période très délicate de Covid-19. Mais il n’en sera rien…

Déjà du monde sur le coup

Mais alors une question va désormais animer ce dossier Thauvin pour les mois à venir : où sera transféré l’international français ? Comme l’a indiqué La Provence dans ses colonnes ce lundi, les courtisans sont déjà nombreux pour l’attaquant de l’OM puisque Milan AC, l’AS Rome, le FC Séville ainsi que Valence sont déjà positionnées et envisageant de l’attirer pour 0€ en fin de saison. Florian Thauvin ne devrait donc avoir aucun mal à trouver preneur sur le marché, et aura même l’occasion de faire monter les enchères afin d’obtenir la prime à la signature la plus juteuse possible pour son futur challenge.