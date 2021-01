Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande décision prise pour cette pépite de Villas-Boas ?

Publié le 11 janvier 2021 à 11h45 par T.M.

Annoncé comme l’une des futurs talents de l’OM, Marley Aké à se faire une place pour le moment. C’est ainsi que l’avenir immédiat du joueur d’André Villas-Boas pourrait s’écrire loin de la Canebière.

Du côté de l’OM, peu de jeunes arrivent à sortir du centre de formation et s’imposer en équipe. Ces dernières saisons, Maxime Lopez et Boubacar Kamara ont été les rares exceptions. Alors qu’il était annoncé qu’une génération prometteuse arrivait, on en voit pas encore le bout du nez. Seul Marley Aké arrive à obtenir quelques minutes de temps de jeu de la part d’André Villas-Boas. Toutefois, à 20 ans, l’attaquant de l’OM est encore un peu tendre, ce qui inciterait la direction phocéenne à prendre une grande décision pour son talent.

Un prêt à un niveau inférieur ?