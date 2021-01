Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelles précisions de taille sur le départ de Strootman !

Publié le 11 janvier 2021 à 8h45 par La rédaction

Évoqué depuis plusieurs jours, le prêt de Kevin Strootman au Genoa est sur le point d'être officialisé. Et l'OM devrait se délester d'une bonne partie de son imposant salaire...

Arrivé à l'OM durant l'été 2018 contre la somme de 25M€, Kevin Strootman avait passé cinq ans à l'AS Rome, et il est sur le point de retrouver la Serie A. Totalement mis de côté par André Villas-Boas, le milieu défensif néerlandais va être prêté au Genoa dans les prochaines heures. Cette transaction est tout sauf une surprise, le prêt de Strootman ayant été mentionné à plusieurs reprises depuis le début du mercato hivernal. Selon Téléfoot La Chaine , l'OM et le Genoa règleraient en ce moment même les derniers détails de ce transfert.

50% du salaire de Strootman pris en charge ?