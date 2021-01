Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lance son énorme coup de balai !

Publié le 11 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Bien décidé à se renforcer cet hiver, l'OM va également devoir vendre. Dans cette optique Pablo Longoria aurait avancé sur différents dossiers qui pourraient s'accélérer dans les prochains jours.

Le mercato d'hiver s'annonce crucial pour l'OM qui cherchera à se renforcer, mais également à vendre afin d'équilibrer ses comptes. Et alors qu'Andoni Zubizarreta avait connu de grandes difficultés, Pablo Longoria semble bien mieux avancé. Plusieurs joueurs ont été identifiés comme étant sur le départ, à l'image de Kevin Strootman, dont les 500 000€ mensuels plombent la masse salariale du club. Selon la presse italienne, le Néerlandais est d'ailleurs proche de rejoindre le Genoa sous la forme d'un prêt avec option d'achat, le club italien prenant en charge la moitié de son salaire. « Pour Lirola et Strootman il y a des offres sur la table pour tous les deux, pour Lirola ça peut se finir dans les prochains jours, et pour Strootman c'est pareil, l'offre est sur la table du Genoa, mais il n'y a pas encore d'accord », confiait d'ailleurs André Villas-Boas samedi soir.

Pour les départs, ça s'accélère