Mercato - OM : Un énorme effort fait par Longoria pour le départ de Strootman ?

Publié le 10 janvier 2021 à 7h30 par A.C.

Kevin Strootman devrait bien quitter l’Olympique de Marseille cet hiver, mais les caisses du club ne devraient pas être allégées pour autant.

Plus gros salaire du club, Kevin Strootman serait sur le point de quitter l’Olympique de Marseille. Sky Sport Italia annonce en effet un accord tout proche entre l’OM et le Genoa, pour le milieu de terrain. Pablo Longoria serait sur le point de conclure un prêt, qui pourrait bientôt être officialisé. « Nous sommes sur la bonne voie pour boucler ce dossier, il ne manque plus que les visites médicales » a expliqué Enrico Preziosi, le président génois, au micro de Rai Radio 2 . « Je suis particulièrement satisfait de ce coup, puisque je connais très bien l’homme ». L’OM devra toutefois prendre en charge une partie du salaire de Strootman, qui gagne 6M€ par an.

Un prêt sec et 50% du salaire pris en charge par l’OM