Mercato - OM : Milik prêt à attendre Longoria !

Publié le 9 janvier 2021 à 20h30 par La rédaction

L’Olympique de Marseille semblait avoir tiré un trait sur la piste menant à Arkadiusz Milik, mais tout ne serait pas perdu pour Pablo Longoria... et c’est l’attaquant polonais lui-même qui pourrait faire changer les choses !

Il est la première piste que Pablo Longoria aurait activée, en ce mercato hivernal. Talentueux buteur, gêné par les blessures ces dernières années, Arkadiusz Milik est en fin de contrat avec le Napoli et un départ semble inévitable. Un litige l’oppose en effet au club parthénopéen, qui a tout simplement décidé l'été dernier de ne pas l’inscrire sur la liste de Serie A ainsi que sur celle de Ligue des Champions. Il n’a donc pas joué le moindre match cette saison et l’Olympique de Marseille a ainsi décidé de lui tendre la main. Sky Sport Italia a en effet annoncé que l'OM, comme l’Atlético de Madrid, aurait soumis une offre de 6/7M€ au tout début de ce mercato hivernal. Trop peu pour le Napoli, qui réclamerait pas moins de 15M€ pour un joueur qui ne joue plus en club depuis aout dernier et qui est à seulement quelques mois de la fin de son contrat.

L’OM semblait perdre du terrain...

Cette piste semblait donc s’éloigner doucement mais surement pour l’OM. Surtout que d’autres clubs ont commencé à travailler en coulisses pour rafler la mise avec Arkadiusz Milik ! C’est surtout le cas de la Juventus. L’été dernier déjà, les Bianconeri ont essayé de recruter Milik, mais se seraient eux aussi cassés les dents sur l’inflexibilité du Napoli. Ainsi, Il Corriere dello Sport a expliqué que la Juve aurait changé de stratégie et négocierait directement avec l’agent de Milik depuis le 1er janvier dernier, pour une arrivée à la fin de son contrat avec le Napoli. Cela impliquerait toutefois que le joueur reste six mois de plus sans jouer avec l’Euro qui arrive à grands pas.

Mais Milik aimerait rejoindre l’OM !