Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a lancé l’opération séduction pour cette piste offensive !

Publié le 10 janvier 2021 à 4h45 par T.M.

Depuis plusieurs jours, il est annoncé que l’OM serait intéressé par Demarai Gray. Un joueur pour lequel Pablo Longoria aurait déjà passé la vitesse supérieure.

Devant faire avec des moyens limités pour renforcer l’OM, Pablo Longoria est à l’affût des bons coups. Et le « Head of Football » phocéen aurait visiblement identifié une affaire en Premier League. En effet, ces derniers jours, il a été expliqué que l’OM avait coché le nom de Demarai Gray et même des premières discussions auraient débuté pour le Britannique. A 24 ans, l’ailier est en fin de contrat avec Leicester et pourrait donc se retrouver libre à l’issue de la saison.

Longoria s’active !