Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ultime détail à régler pour Strootman ?

Publié le 10 janvier 2021 à 11h10 par A.D.

Indésirable à l'OM, Kevin Strootman aurait trouvé son prochain point de chute. Selon Gianluca Di Marzio, le milieu de terrain devrait rejoindre l'Italie ce lundi pour passer sa visite médicale et s'engager en faveur du Genoa.

Arrivé de l'AS Rome à l'été 2018, Kevin Strootman vivrait ses derniers jours à l'OM. Alors qu'il n'entre pas dans les plans d'André Villas-Boas, l'international néerlandais devrait retrouver l'Italie avant la fin du mois de janvier. A en croire le dernières indiscrétions de Sky Sport Italia , Kevin Strootman se dirigerait vers le Genoa. Comme l'a indiqué le média transalpin, le milieu de terrain de 30 ans devrait être prêté sans option d'achat, bien qu'un transfert définitif pourrait être négocié plus tard, et l'OM devrait prendre en charge 50% de son salaire, soit environ 250.000€ par mois.

Clap de fin lundi pour Kevin Strootman ?

Ce samedi soir, Gianluca Di Marzio en a rajouté une couche sur ce dossier. D'après le journaliste italien, le départ de Kevin Strootman vers le Genoa ne ferait (presque) plus aucun doute. Alors que la relation entre Pablo Longoria et Francesco Marroccu serait optimale, l'opération serait dans sa dernière ligne droite. En effet, il ne resterait plus que quelques détails à régler, et surtout la visite médicale de Kevin Strootman avant l'officialisation. Celle-ci pourrait intervenir ce lundi, puisque le milieu de terrain de l'OM serait attendu à Gênes à cette date.