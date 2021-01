Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas confirme la tendance pour Strootman !

Publié le 10 janvier 2021 à 10h15 par La rédaction

André Villas-Boas a confirmé que le prêt de Kevin Strootman au Genoa devrait prendre forme dans les jours à venir.

Kevin Strootman devrait bientôt quitter la Canebière. Le milieu défensif néerlandais devrait être prêté au Genoa dans les jours à venir. La Serie A n'est pas un championnat étranger à Strootman, qui a porté les couleurs de l'AS Rome de 2013 à 2018 avant son arrivée à l'OM. Invité à faire le point sur le mercato de l'OM, André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, s'est exprimé sur l'avenir de son joueur.

« Un accord peut arriver dans les prochains jours »