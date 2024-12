PSG : Un joueur poussé à bout par Luis Enrique ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani a de moins en moins de temps de jeu au PSG. Si le numéro 23 rouge et bleu avait toujours masqué son désarroi jusqu'à présent, ce ne serait plus le cas. En effet, Randal Kolo Muani n'hésiterait plus à se livrer auprès de ses proches sur la gestion de Luis Enrique.

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 90M€ pour arracher Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort. Toutefois, ce transfert n'a pas du tout été rentabilisé par le club parisien pour le moment.

Kolo Muani est devenu un figurant au PSG

Dans un premier temps, Randal Kolo Muani était en concurrence avec Gonçalo Ramos la saison dernière. Mais lorsque Kylian Mbappé a été replacé dans l'axe, le numéro 23 du PSG a vu son temps de jeu diminuer considérablement en 2023-2024.

Kolo Muani ne cache plus son désarroi en privé

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid le 1er juillet, Randal Kolo Muani pouvait espérer retrouver un temps de jeu plus régulier. Toutefois, Luis Enrique a décidé de miser sur Gonçalo Ramos en tant qu'avant-centre cette saison. Malgré la blessure du Portugais dès la première journée de Ligue 1, Randal Kolo Muani n'a pas gagné une place de titulaire pour autant. En effet, le coach du PSG a préféré utiliser Marco Asensio, Kang-In Lee ou encore Désiré Doué en faux numéro 9. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Randal Kolo Muani n'entre plus en jeu avec le club parisien. D'ailleurs, Luis Enrique ne l'envoie même plus s'échauffer pendant les matchs pour éventuellement gratter quelques minutes. Malgré tout, Randal Kolo Muani ne s'en est jamais plaint en public jusqu'à présent, même s'il ne cache plus son désarroi en privé. En ce qui concerne ses proches au sein du vestiaire du PSG, eux aussi ne comprennent pas pourquoi il joue un rôle de figurant.