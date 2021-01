Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée à l’OM ? La réponse d’Andy Delort !

Publié le 11 janvier 2021 à 7h45 par Th.B.

Courtisé par l’OM, le club phocéen étant à la recherche d’un buteur lors de cette session hivernale des transferts, Andy Delort ne se voit absolument pas quitter Montpellier.

Il serait l’une des nombreuses pistes activées par Pablo Longoria cet hiver dans la quête du directeur du football d’un nouvel attaquant pour l’OM. Au même titre que son coéquipier à Montpellier Gaëtan Laborde, Andy Delort plairait aux dirigeants de l’OM. Cependant, comme le président du club héraultais Laurent Nicollin l’a récemment assuré sur les ondes de RMC , l’OM ne se trouve pas dans la bonne situation financière afin de pouvoir convaincre le MHSC de céder Delort ou Laborde. Quoi qu’il en soit, dans l’esprit d’Andy Delort, un départ pour l’OM ou ailleurs ne lui traverse même pas l’esprit, sa loyauté étant exclusivement réservée à Montpellier.

Aucun autre challenge ne fait rêver Delort