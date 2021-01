Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La course contre la montre est lancée pour ce pari de Longoria !

Publié le 11 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Emballé par l’idée de mettre la main sur Demarai Gray, Pablo Longoria pourrait cependant échouer puisque Southampton préparerait un sale coup au directeur du football de l’OM.

En quête de renforts dans le secteur offensif alors que Florian Thauvin pourrait quitter l’OM en fin de saison, soit à l’expiration de son contrat, Pablo Longoria se pencherait sur le profil de Demarai Gray, milieu offensif et ailier de Leicester City. Cette saison, sous Brendan Rodgers, l’Anglais n’a pas bénéficié d’un temps de jeu aussi conséquent que lors de l’exercice précédent. Une situation qui aurait alerté le directeur du football de l’OM qui, selon L’Équipe, aurait initié les premiers contacts avec Gray et son entourage afin de l’accueillir gratuitement l’été prochain. Cependant, l’OM verrait un concurrent de taille lui barrer la route.

Southampton et Demarai Gray, un intérêt réciproque ?