Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce fracassante d'Andy Delort sur son avenir !

Publié le 10 janvier 2021 à 22h15 par Th.B.

Piste potentielle de l’OM à en croire certains médias, Andy Delort n’aurait pas l’intention de quitter Montpellier avant d’avoir emmener le club héraultais en Europe.

Le 5 janvier dernier, sur son compte Twitter , le journaliste de Canal+ Philippe Doucet faisait savoir que l’OM se serait penché sur le profil d’Andy Delort, buteur insatiable de Montpellier où son contrat court jusqu’en juin 2024. Outre Delort, Pablo Longoria en pincerait également pour le compère d’attaque de l’international algérien, à savoir Gaëtan Laborde. Cependant, pour RMC Sport , Laurent Nicollin a récemment fait savoir que le directeur du football du club phocéen n’avait aucune chance de parvenir à ses fins, pour la simple et bonne raison que l’OM ne disposait pas des fins nécessaires pour boucler l’arrivée d’un des deux attaquants cet hiver. Du point de vue de Delort, un départ ne serait même pas d’actualité.

«Mon objectif, c’est d’être européen avec Montpellier, avant soit de partir ou de finir ma carrière»