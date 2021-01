Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça se bouscule en coulisses pour Islam Slimani !

Publié le 10 janvier 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que l’OL est proche de s’attacher les services d’Islam Slimani, un club italien pousserait en vain en coulisses pour recruter l’attaquant de Leicester City.

En quête de renforts pour son attaque cet hiver, l’ASSE aurait aimé s’attacher les services d’Islam Slimani. Cependant, les Verts ont finalement été dépassés dans la course à la signature de l’Algérien de 32 ans par leur voisin lyonnais. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, l’OL a trouvé un accord avec l’ancien joueur de l’AS Monaco sur les termes d’un contrat de 18 mois, ce qui fera de l’actuel joueur de Leicester City le successeur de Moussa Dembélé, proche de rejoindre l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un prêt de six mois avec une option d’achat de 35 M€. Ainsi, Islam Slimani semble désormais destiné à rejoindre l’écurie entrainée par Rudi Garcia, et ce en dépit du fait que la Fiorentina pousserait en coulisses pour s’attacher ses services.

La Fiorentina voudrait Islam Slimani, l’OL reste en pôle !