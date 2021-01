Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Accord trouvé avec Slimani !

Publié le 9 janvier 2021 à 20h20 par Alexis Bernard mis à jour le 9 janvier 2021 à 20h25

Dans la perspective d’un départ de Moussa Dembélé cet hiver, l’OL pense à Islam Slimani. Selon nos informations, les Gones ont déjà trouvé un accord avec l’attaquant algérien.

Depuis plusieurs semaines, l’OL se prépare à tout. Et notamment en ce qui concerne sa ligne offensive, avec deux départs possibles. Ceux de Memphis Depay et de Moussa Dembélé. Si le capitaine néerlandais semble parti pour terminer la saison à l’OL, lui dont le contrat se termine en juin, l’espoir français se rapproche quant à lui d’un départ. Courtisé en Angleterre, il est également dans le viseur de l’Atletico de Madrid. Et comme révélé par le10sport.com le 22 novembre dernier, en cas de départ de Depay ou Dembélé, l’OL pense à deux joueurs : Boulaye Dia et Islam Slimani.

Un contrat de 18 mois pour Slimani

Ces derniers jours, la piste Islam Slimani prend de l’ampleur. L’attaquant algérien discute très concrètement avec l’état-major lyonnais. Et selon nos sources, un accord vient d’être trouvé entre les deux parties. L’OL et Islam Slimani seraient d’accord sur les bases d’un contrat de 18 mois. Si Moussa Dembélé s’en va, Islam Slimani sera ainsi son successeur.



Pour rappel, Slimani (32 ans) est en fin de contrat avec Leicester et se retrouve donc sur le marché des transferts pour cet hiver. En France, l’ASSE a longtemps espéré pouvoir le convaincre mais l’aspect financier rend cette piste complexe pour les Verts.