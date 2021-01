Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une offensive bientôt lancée dans le dossier Slimani ?

Publié le 9 janvier 2021 à 19h45 par B.C.

Peu utilisé par Rudi Garcia cette saison, Moussa Dembélé pourrait prendre très prochainement le chemin de l’Atlético de Madrid. Pour le remplacer, l’OL viserait notamment Islam Slimani, également dans le viseur de l’ASSE.

Malgré le contexte sanitaire, le mercato hivernal devrait être animé en ce mois de janvier. Chez les Verts , on espère notamment renforcer le secteur offensif, et comme vous l’a révélé le10sport.com, l’AS Saint-Etienne pousse pour obtenir les services de Mostafa Mohamed, attaquant du Zamalek. Les deux écuries sont en discussion, mais le dossier traîne en longueur en raison des exigences du club égyptien. Dans le même temps, l’ASSE ne perd pas de vue Islam Slimani d’après nos informations exclusives, mais Claude Puel n’est pas le seul à apprécier les qualités de l’Algérien.

Slamani pour remplacer Dembélé à Lyon ?

Le10sport.com vous a en effet indiqué que l’Olympique Lyonnais était également sur les traces de l’attaquant de Leicester, libre à l’issue de la saison, et cela pourrait vite s’accélérer. Alors que Moussa Dembélé pourrait rapidement s’engager avec l’Atlético de Madrid sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le journaliste de France Football Nabil Djellit annonce sur Twitter ce samedi qu’Islam Sliamani est l’une des cibles de Juninho pour remplacer l’attaquant français. Ce qui pourrait compromettre les plans de l’ASSE.