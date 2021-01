Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Le point sur le dossier Mostafa Mohamed (Zamalek)

Publié le 8 janvier 2021 à 11h45 par Alexandre Higounet mis à jour le 8 janvier 2021 à 11h47

Alors qu’ils s’estimaient proches d’aboutir à un accord pour le transfert du buteur de Zamalek, Mostafa Mohamed (23 ans), les dirigeants stéphanois doivent encore patienter. Le point précis.

Il y a quelques jours, le10sport.com avait révélé que l’optimisme régnait du côté de Saint-Etienne au sujet du dossier Mostafa Mohamed, un proche du club stéphanois expliquant que la discussion en arrivait aux détails. Les Verts ayant formulé une offre approchant les exigences de Zamalek, ils estimaient en effet que le club égyptien allait accepter une négociation à la baisse pour parvenir à un accord.

Zamalek reste pour l’instant sur son montant

Selon nos informations, la discussion n’a pas évolué comme l’avait anticipé la direction de l’ASSE. En effet, le club égyptien n’a pas pour l’instant assoupli sa position et a réitéré son souhait d’obtenir un montant de 5 millions d’euros, conformément aux informations d’El Watan. Même s’ils n’ont pas renoncé, les dirigeants stéphanois ne sont donc pas aussi proches d’aboutir que ce qu’ils avaient estimé. Le dossier n’est pas refermé et une évolution positive reste possible dans les prochains jours, d’autant que Mostafa Mohamed paraît déterminé à signer à Saint-Etienne.



A.H.